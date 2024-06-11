Слоны придумывают друг другу уникальные имена и отзываются на них

«Слоны невероятно социальны, они постоянно разговаривают и прикасаются друг к другу — возможно, эти имена являются одной из тех вещей, которые лежат в основе их способности общаться с отдельными людьми», — сказал соавтор исследования, эколог из Университета штата Колорадо Джордж Виттемайер.