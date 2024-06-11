Африканские слоны придумывают друг другу уникальные имена и отзываются на них. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.
По мнению ученых, животные со сложной социальной структурой и семейными группами, которые часто разделяются, а затем воссоединяются, могут быть более склонны к использованию индивидуальных имен.
«Если вы заботитесь о большой семье, вы должны быть в состоянии сказать: «Эй, Вирджиния, иди сюда!» — сказал эколог Стюарт Пимм из Университета Дьюка, который не принимал участия в исследовании.
В своем исследовании биологи использовали машинное обучение для анализа звуковых библиотек вокализаций слонов, записанных в кенийских национальных парках Самбуру и Амбосели. Это позволило выявить закономерности в использовании имен слонами.
Анализируя только аудиоданные, компьютерная модель предсказывала, к какому слону обращаются, в 28% случаев, вероятно, благодаря включению его имени.
«Как и люди, слоны используют имена, но, вероятно, не в большинстве обращений, поэтому мы не ожидаем 100%», — сказал автор исследования, биолог Корнельского университета Микки Пардо.
Исследователи провели проверку своих результатов, проигрывая записи слонам по отдельности. Слоны, услышав записи, которые содержали их имена, проявляли более активную реакцию: хлопали ушами и поднимали хобот. Иногда слоны не обращали внимания на вокализации, адресованные другим особям.
«Слоны невероятно социальны, они постоянно разговаривают и прикасаются друг к другу — возможно, эти имена являются одной из тех вещей, которые лежат в основе их способности общаться с отдельными людьми», — сказал соавтор исследования, эколог из Университета штата Колорадо Джордж Виттемайер.
Дикие животные редко дают друг другу имена. Среди них — детеныши дельфинов и попугаи. Они также обладает способностью учиться произносить новые уникальные звуки на протяжении всей своей жизни как и слоны.