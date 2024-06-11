Жителям Сингапура разрешат держать кошек в квартирах. Это было запрещено последние 35 лет

В Сингапуре жителям многоквартирных домов наконец разрешат держать котов. Запрет был введен 35 лет назад. Об этом пишет The Guardian.
Новые правила вступят в силу в сентябре этого года для владельцев квартир в многоквартирных домах под управлением совета по жилищному строительству и развитию. Таким жильем владеют более 80% населения города-государства.
Пока что за содержание кота в квартире сингапурцам все еще грозит штраф до 4 тыс. сингапурских долларов (больше 260 тыс. рублей). Впрочем, многие из них долгое время игнорировали запрет и держали питомцев. Наказание их находило обычно после жалоб соседей по дому.
Совет установил запрет в 1989 году. Его представители объясняли правило тем, что кошки часто сбегают из квартир, линяют, испражняются и мочатся в общественных местах, а также издают неприятные звуки, что может доставить неудобства другим жителям.
Начиная с сентября 2024 года, владельцам квартир в многоквартирных домах позволят держать двух кошек, а также одну собаку одной из одобренных пород. Для этого животноводам потребуется пройти бесплатный учебный курс по содержанию домашних животных, чипировать питомца и зарегистрировать его в установленном порядке. Кроме того, их также обяжут принять «разумные меры» безопасности, например, установить сетки или решетки, чтобы кошки не бродили и не падали из окон и вентиляционных отверстий многоэтажек. Уже выписанные штрафы также отменят
Изменения могли быть вызваны государственным опросом, 90% респондентов которого высказались за разрешение держать кошек в квартирах. Кроме того, в городе выросло число владельцев питомцев — к 2023 году их число выросло до 94 тыс., почти на 10% по сравнению с 2019 годом, когда в последний раз проводились такие исследования.