Жителям Сингапура разрешат держать кошек в квартирах. Это было запрещено последние 35 лет

Начиная с сентября 2024 года, владельцам квартир в многоквартирных домах позволят держать двух кошек, а также одну собаку одной из одобренных пород. Для этого животноводам потребуется пройти бесплатный учебный курс по содержанию домашних животных, чипировать питомца и зарегистрировать его в установленном порядке. Кроме того, их также обяжут принять «разумные меры» безопасности, например, установить сетки или решетки, чтобы кошки не бродили и не падали из окон и вентиляционных отверстий многоэтажек. Уже выписанные штрафы также отменят