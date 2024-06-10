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Илон Маск пообещал запретить устройства Apple в своих компаниях, если на них предустановят ChatGPT

Сегодня в 02:08
Фото: Daniel Romero/Unsplash

Американский предприниматель Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, пообещал запретить устройства бренда Apple в своих компаниях, если на них будут предустанавливать ChatGPT. Об этом он написал в соцсети X.

Маск назвал желание внедрить чат-бот на основе искусственного интеллекта на уровне операционной системы «неприемлемым нарушением безопасности». Он подчеркнул, что даже посетителям придется сдавать технику на входе в его офисы.

«Они будут храниться в клетке Фарадея», — подчеркнул бизнесмен. Клетка Фарадея — устройство, ограничивающее воздействие внешних электромагнитных полей, оно было изобретено в 1836 году.

Маск добавил, что считает «совершенно абсурдным», что Apple не создает собственный ИИ, «но каким‑то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность».

По мнению предпринимателя, «Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI». «Они продают вас по дешевке», — заявил Маск.

Он также напомнил, что проблема с согласием пользователей на передачу их данных заключается в том, что «никто на самом деле не читает правила и условия».

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