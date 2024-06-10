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Эмилия Кларк боялась, что ее уволят из «Игры престолов» после операций на мозге

Сегодня в 01:11
Фото: emilia_clarke

Британская актриса Эмилия Кларк призналась в интервью изданию Big Issue, что боялась быть уволенной во время работы над сериалом «Игра престолов».

Кларк опасалась, что из‑за проблем со здоровьем не сможет должным образом выполнять свою работу. В 2011 году актриса пережила кровоизлияние в мозг — у нее лопнула аневризма. В 2013 году ситуация повторилась.

Во время повторной госпитализации Кларк уж снималась в «Игре престолов» в роли Дайнерис Таргариен. «Когда у тебя травма мозга, поскольку она сильно меняет самоощущение, вся неуверенность в себе в отношении работы в одночасье утраивается», — вспомнила актриса.

По ее словам, вся команда сериала переживала, сможет ли Кларк завершить свою работу. Сама актриса же думала, что может даже умереть во время съемок. «Что ж, если я умру, лучше бы мне умереть в прямом эфире», — пошутила Кларк.

Актриса отметила, что второй разрыв аневризмы случился с ней из‑за стресса и интенсивной работы. После операций на мозге она столкнулась с глубоким чувством одиночества.

«Хроническое заболевание, которое снижает вашу уверенность в том, что, по вашему мнению, является смыслом вашей жизни, изнуряет и оставляет вас очень одиноким», — пояснила Кларк.

Актриса добавила, что ожидала, что не сможет больше сниматься и потому даже просила медперсонал больницы «позволить ей умереть». После выздоровления же Кларк решила, что должна помогать другим людям, пережившим разрыв аневризмы, справиться с отчаянием и психологическими сложностями.

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