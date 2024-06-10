Пол Уолтер Хаузер снимется в фильме о музыканте Брюсе Спрингстине

Американский актер Пол Уолтер Хаузер, известный по фильмам «Тоня против всех» и «Черный клановец», снимется в картине «Deliver Me From Nowhere» («Вызволи меня из ниоткуда») о музыканте Брюсе Спрингстине. Об этом сообщил Deadline.
По информации СМИ, артист сыграет гитарного техника Майка Батлана. Джереми Аллен Уайт исполнит роль Спрингстина. Режиссером картины выступит Скотт Купер, известный по лентам «Недруги» и «Черная месса».
Он расскажет историю создания классического альбома «Nebraska», который вышел в 1982 году. Созданием проекта займется киностудия 20th Century. Продюсерами выступят Скотт Стюбер, Эллен Голдсмит-Вейн и Эрик Робинсон.
Действие фильма азвернется в начале 80-х годов, когда Спрингстин боролся с личными демонами и пытался стать мировой суперзвездой. В это непростое для себя время он написал альбом, который бросил вызов пластинке «Blue» Джони Митчелл и стал одним из самых эмоционально насыщенных, мрачных и честных релизов в новейшей истории музыки.
Съемки ленты начнутся осенью 2024 года. Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно.