Пол Уолтер Хаузер снимется в фильме о музыканте Брюсе Спрингстине

Действие фильма азвернется в начале 80-х годов, когда Спрингстин боролся с личными демонами и пытался стать мировой суперзвездой. В это непростое для себя время он написал альбом, который бросил вызов пластинке «Blue» Джони Митчелл и стал одним из самых эмоционально насыщенных, мрачных и честных релизов в новейшей истории музыки.