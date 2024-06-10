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СМИ: актер Ник Паскаль из «Как я встретил вашу маму» попал в тюрьму по обвинению в попытке убийства

Сегодня в 22:18
Фото: Maury Phillips / Getty Images

Американский актер Ник Паскаль, известный по ситкому «Как я встретил вашу маму», попал в тюрьму после того, как его обвинили в попытке убийства бывшей девушки. Об этом написал NME.

Артист оказался за решеткой в Техасе — там он ожидает экстрадицию в Калифорнию после попытки сбежать от правосудия. По информации Daily Mail, Паскаля задержали, когда он пытался пересечь мост Форт-Хэнкок на границе с Мексикой.

Актера поместили в тюрьму округа Хадспет в Сьерра-Бланке. «Дата экстрадиции пока не назначена. Он будет находиться здесь, пока не вернется в Лос-Анджелес», — заявили в прокуратуре Лос-Анджелесе.

В мае Паскалю предъявили обвинения в попытке убийства, грабеже и домашнем насилии. По данным правоохранителей, 34-летний актер более 20 раз ударил ножом свою экс-возлюбленную — 35-летнюю Алли Шехорн. Это произошло у девушки дома.

Шехорн удалось выжить. Раненую девушку обнаружила ее «приемная мама» Кристин Уайт. Она сообщила о нападении на Алли в полицию, и 29 марта Ника Паскаля арестовали. Он вышел на свободу под залог в 50 тыс. долларов.

Если Паскаля признают виновным по всем обвинениям, ему грозит пожизненное заключение. Шехорн уже запросила ордер, запрещающий артисту приближаться к ней.

В данный момент девушка проходит восстановление от полученных многочисленных травм. Ее друзья организовали сбор на платформе GoFundMe, чтобы помочь Алли оплатить медицинские счета.

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