Apple презентовала фирменный искусственный интеллект под названием Apple Intelligence (AI). Он глубоко внедрен в каждую платформу компании и работает без интернета, сообщили разработчики на конференции WWDC.
AI будет понимать любой язык, работать с текстом (переводить, переписывать) в любом приложении. Siri научили писать письма, задавать им тон и выделять главное. Функция ReWrite поможет написать официальное письмо или в свободной форме. Если письмо прислали пользователю, то AI поможет ответить, а также отсортирует важные сообщения (например, письмо об авиабилете) от остальных.
Apple Intelligence может записывать разговоры по телефону и превращать их в текст.
AI понимает команды. Можно попросить показать фотографии с мамой — и ИИ покажет — или же выбрать лучшие фото и видео из галереи. ИИ поможет найти контент внутри отснятых видео и удалить объект с фотографии.
Чтобы поздравить друга или маму, с помощью AI можно сгенерировать изображение с поздравлением. Есть три стиля генерации изображений на выбор: иллюстрация, анимация и скетч. Функция Genmoji позволит сгенерировать личные эмодзи — хоть динозавра на скейтборде.
AI видит действия пользователя, в том числе его переписки, и понимает контекст. ИИ работает только на устройстве, не собирает данные и не отправляет на удаленный сервер, утверждают разработчики. Некоторые запросы будут перенаправляться в OpenAI, а конкретно — к ChatGPT.
AI доступна всем, но работает не на всех устройствах. Испытать ИИ смогут владельцы iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всех Mac и iPad на M-чипах.