AI будет понимать любой язык, работать с текстом (переводить, переписывать) в любом приложении. Siri научили писать письма, задавать им тон и выделять главное. Функция ReWrite поможет написать официальное письмо или в свободной форме. Если письмо прислали пользователю, то AI поможет ответить, а также отсортирует важные сообщения (например, письмо об авиабилете) от остальных.