«У него немного кружилась голова во время возвращения, но сейчас он в порядке. Эти лошади должны стоять во время всего путешествия, им нельзя садиться, поскольку их кровь должна правильно циркулировать. Это 30-часовая дорога, и лошади перенесут ее, только если будут стоять все время», — пояснил специалист Пражского зоопарка Филип Машек.