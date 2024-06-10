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Диких лошадей вернули в степи Казахстана — спустя 200 лет

Сегодня в 21:00
Фото: zoopraha

В Казахстан привезли последних в мире диких лошадей Пржевальского, которые ранее содержались в зоопарках Праги и Берлина. Теперь их выпустят на волю, сообщила The Guardian.

Шесть кобыл и жеребец станут первыми дикими лошадьми в степях Казахстана за последние 200 лет. Их предки жили на этих землях на протяжении тысяч лет: они были одомашнены, как считают ученые, около 5500 лет назад.

В 1960-х годах популяция диких лошадей почти исчезла из‑за деятельности человека — активной охоты и строительство дорог на пастбищах. Теперь же ее планируется восстановить в естественных условиях.

Лошади, которых привезли в Казахстан, относятся к двум группам, выжившим в зоопарках Мюнхена и Праги. Всего в степь планировали выпустить восемь лошадей, но один конь не смог совершить перелет: он сел прямо перед вылетом.

«У него немного кружилась голова во время возвращения, но сейчас он в порядке. Эти лошади должны стоять во время всего путешествия, им нельзя садиться, поскольку их кровь должна правильно циркулировать. Это 30-часовая дорога, и лошади перенесут ее, только если будут стоять все время», — пояснил специалист Пражского зоопарка Филип Машек.

Он отметил, что возвращение лошадей в Казахстан поможет увеличить биоразнообразие в регионе. Машек заявил, что для него «цель современного зоопарка не только в защите и разведении исчезающих видов, но и в возвращении их в дикую природу, где им и место».

«Это единственные оставшиеся дикие лошади в мире. Мустанги — одомашненные лошади, которые одичали», — подчеркнул он. «Это начало совершенно новой главы в истории последних диких лошадей на планете», — добавил коллега Машека, директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Ранее Пражский зоопарк уже возвращал диких лошадей в места их естественного обитания. В 2011 году лошадей выпустили в Монголии. Сейчас в стране насчитывается уже около 1500 особей. В Казахстан в ближайшие пять лет привезут в общей сложности 40 лошадей.

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