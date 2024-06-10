В iPadOS появился калькулятор, способный решать рукописные уравнения

Калькулятор адаптировали под экран iPad. Приложение можно использовать как доску с помощью Pencil, расчеты будут проводиться автоматически. Можно даже рисовать графики, как на кадре с теннисисткой. Все записи, сделанные в калькуляторе, можно перенести в заметки.