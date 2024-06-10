В iPadOS появился калькулятор, способный решать рукописные уравнения

Во время конференции Apple WWDC разработчики представили новые возможности iPadOS 18. Трансляция презентации ведется на ютуб-канале компании.
Калькулятор адаптировали под экран iPad. Приложение можно использовать как доску с помощью Pencil, расчеты будут проводиться автоматически. Можно даже рисовать графики, как на кадре с теннисисткой. Все записи, сделанные в калькуляторе, можно перенести в заметки.
Apple добавила вкладки внутри приложений, как в браузере. iPadOS 18 обучили smart script: это возможность работать с текстом, написанным от руки. Функция может менять почерк и понимает, что перечеркнутый текст нужно стереть.
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