Apple изменила кастомизацию в iOS 18 и провела редизайн «Фото»

Во время конференции Apple WWDC разработчики представили новые возможности iOS 18. Трансляция презентации ведется на ютуб-канале компании.
В iOS 18 можно будет менять цвет иконок, затемнять их при включении темного режима, а также ставить их в любое место на рабочем столе. Кнопки в углах экрана блокировки теперь тоже можно будет менять — например, с фонарика на заметки.
Новые способы защиты iOS 18: некоторые приложения получится открыть только по Face ID. Если захочется спрятать приложения, то их можно будет переместить в отдельную папку.
Apple провела редизайн галереи, чтобы было легче находить нужные фото и видео. Его называют самым крупным обновлением «Фото». Под всеми снимками появились коллекции, автоматически собранные по темам. Если смахнуть влево, то запустится короткий клип из каждой коллекции. Также пропали разные вкладки, осталась лишь фильтрация по датам и форматам.
iOS 18 будет доступна на тех же устройствах, что поддерживают iOS 17, начиная от iPhone XR.