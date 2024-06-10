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Сандра Баллок и Николь Кидман ведут переговоры о «Практической магии-2»

Сегодня в 19:35
Фото: кадр из фильма «Практическая магия»/Warner Bros.

Warner Bros. анонсировала сиквел мистической комедии 1998 года «Практическая магия», сообщает Variety. Сандра Баллок и Николь Кидман ведут переговоры об участии в съемках.

Известие о разработке «Практической магии-2» появилось после выхода оригинала на стриминге Max. Еще в 2019 году канал HBO Max работал над спин-оффом «Правила магии», основанном на романе-приквеле Элис Хоффман. Создание сериала в итоге застопорилось, но фандом продолжал ждать.

Акива Голдсман («Я — легенда») напишет сценарий для нового фильма, а Буллок и Кидман, как ожидается, станут одними из продюсеров. Имя режиссера не называется.

В «Практической магии» Баллок и Кидман сыграли сестер-ведьм Оуэнс, которые оказываются в сверхъестественной ситуации после непреднамеренного убийства возлюбленного одной из них. Романтическую комедию снял и адаптировал по одноименному роману режиссер Гриффин Данн.

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