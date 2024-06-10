Сандра Баллок и Николь Кидман ведут переговоры о «Практической магии-2»

Известие о разработке «Практической магии-2» появилось после выхода оригинала на стриминге Max. Еще в 2019 году канал HBO Max работал над спин-оффом «Правила магии», основанном на романе-приквеле Элис Хоффман. Создание сериала в итоге застопорилось, но фандом продолжал ждать.