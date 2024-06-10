На Настю Ивлееву пожаловались в ФАС. Поводом стала реклама ресторана со слоганом «Suck It»

«Есть правила потребления лапши. Ее нельзя кусать, мы должны ее полностью всосать в себя. Если ешь легкий бульон, то должно быть четыре всасывания — и через каждое всасывание твои рецепторы начинают воспринимать утонченный вкус легких бульонов. А плотные бульоны надо [съедать] в три [всасывания]», — объяснял Кулешов в ютуб-шоу «Накормите Васю».