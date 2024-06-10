На Настю Ивлееву пожаловались в ФАС. Поводом стала реклама ресторана со слоганом «Suck It»

На блогера и телеведущую Настю Ивлееву пожаловались в ФАС из‑за рекламы принадлежащего ей ресторана Nudles. Об этом написал 360.ru со ссылкой на директора центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова.
По его словам, активисты движения посчитали слоган рекламной кампании «Suck It» («Соси это») оскорбительным. Бренд-шеф ресторана Максим Кулешов и сама Ивлеева ранее рассказывали, что слоган вдохновлен правильной техникой поедания азиатской лапши.
«Есть правила потребления лапши. Ее нельзя кусать, мы должны ее полностью всосать в себя. Если ешь легкий бульон, то должно быть четыре всасывания — и через каждое всасывание твои рецепторы начинают воспринимать утонченный вкус легких бульонов. А плотные бульоны надо [съедать] в три [всасывания]», — объяснял Кулешов в ютуб-шоу «Накормите Васю».
Представителям «Сорок сороков» не понравилось и название ресторана. «У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения», — заявили они.
«Первое — это „suck it“, и второе — несуществующее слово Nudles, которое читается русскоязычными людьми как nudes („обнаженные“. — Прим. ред.), — тоже слово недопустимое для общественного пространства», — подчеркнул Солдатов.
Он надеется, что Ивлееву привлекут к административной ответственности и обяжут удалить рекламу, а также переименовать заведение. Блогеру грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.