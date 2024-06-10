Бенуа Бланк сменил имидж. Посмотрите, как выглядит сыщик на первом дне съемок «Достать ножи-3»

10 июня стартовали съемки третьего фильма из франшизы «Достать ножи». В твиттере появилась фотография Дэниела Крейга в образе сыщика, который претерпел изменения.
На черно-белом снимке Бенуа Бланк стоит в классическом костюме и со шляпой в руке. У него длинные седые волосы, чего не было в предыдущих двух фильмах.
В самой первой сцене ленты «Достать ножи: Проснись, мертвец» детектив Бланк побреется и пострижется, пошутили в комментариях.
Сообщалось, что съемки фильма «Проснись, мертвец» пройдут в Великобритании. Детали сюжета и информация о персонажах не раскрываются. Известно только, что фильм расскажет о «самом опасном деле Бланка на сегодняшний день».
К актерскому касту грядущей ленты присоединились именитые актеры: Джош О’Коннор («Претенденты»), Кейли Спэни («Падение империи»), Эндрю Скотт («Шерлок»), Джош Бролин («Мстители»), Джереми Реннер («Соколиный глаз») и Мила Кунис («Черный лебедь»).
Оригинальный фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году, сиквел с подзаголовком «Стеклянная луковица» — в 2022-м. Премьера картины «Проснись, мертвец» состоится в 2025 году.