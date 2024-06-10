ООН: Китай опередил США по расходам граждан на заграничные поездки

В 2023 году расходы граждан Китая на поездки за границу достигли 196,5 млрд долларов, опередив США (150 млрд). Следом за ними идут Германия (112 млрд долларов), Великобритания (110 млрд) и Франция (49 млрд), говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism).
В топ-10 стран, граждане которых тратились на туризм, вошли Канада, Италия, Индия, РФ и Южная Корея. В 2022 году РФ занимала 11-е место, теперь — 9-е.
По данным UN Tourism, в прошлом году Франция укрепила свои позиции самой посещаемой страны в мире, приняв 100 млн международных туристов. В этом году во Франции пройдут Олимпийские игры, которые тоже притягивают туристов.
Второе место в рейтинге самых посещаемых направлений в мире заняла Испания (85 млн туристов), следом идут США (66 млн), Италия (57 млн) и Турция (55 млн). В топ-10 вошли Мексика, Великобритания, Германия, Греция и Австрия.
Больше всех с туризма в 2023 году заработали США (176 млрд долларов). 92 млрд долларов туризм принес Испании, 74 млрд — Великобритании, 69 млрд — Франции, 56 млрд — Италии. Доходы от международных туристов в 2023-м достигли 1,5 трлн долларов, это означает почти полное восстановление уровня до пандемии 2019 года.