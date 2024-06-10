Хакеры украли данные Disney и The New York Times и выложили в сеть

Хакеры выложили на форум 4chan 270 гигабайт файлов с внутренними данными, связанными с газетой The New York Times. Еще 2,5 гигабайта с данными компании Disney оказались слиты в сеть, сообщает BleepingComputer.
За атакой на Disney, предположительно, стоят фанаты онлайн-игры Club Penguin, которую в 2007 году за 350 млн долларов выкупила компания, а в 2018-м окончательно закрыла. Игра пользовалась огромной популярностью среди молодежи и считалось крупнейшим детским онлайн-сообществом своего времени: на пике развития Club Penguin насчитывала 200 млн пользователей.
Самые преданные сторонники Club Penguin продолжают поддерживать игру через частные серверы, где фанаты собираются вместе и играют в неофициальные версии игры. Однако Disney жестко расправилась с создателями аналогов: в 2022 году компания закрыла популярный сервер Club Penguin Rewritten, троих человек арестовали за участие в запуске неофициальной онлайн-игры.
В отчете BleepingComputer говорится, что в пакете взломанных данных Disney 415 мегабайт занимают старые внутренние данные Club Penguin, включая электронные письма, документы, проекты и и не только. Остальной слив более свежий и касается других проектов Disney, а также содержит ссылки на сайты разработчиков компании.
В случае с The New York Times в сеть попали более 5000 репозиториев с исходным кодом, всего слитыми оказались 3,6 млн файлов. Утекли внутренние ИТ-документы компании и исходный код, в том числе популярной словесной игры Wordle, которую газета приобрела в 2022 году.
The New York Times подтвердила, что взлом произошел в январе. Представители газеты утверждают, что хакерам не удалось получить доступ к внутренним системам, а сам взлом не повлиял на их работу.
Связаны ли между собой сливы из The New York Times и Disney, неизвестно.