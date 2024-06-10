Хакеры украли данные Disney и The New York Times и выложили в сеть

В отчете BleepingComputer говорится, что в пакете взломанных данных Disney 415 мегабайт занимают старые внутренние данные Club Penguin, включая электронные письма, документы, проекты и и не только. Остальной слив более свежий и касается других проектов Disney, а также содержит ссылки на сайты разработчиков компании.