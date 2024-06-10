Хаски выпустил клип на песню «Сколько стоят деньги?». Его снял Роман Михайлов

Решили, что нам надо запустить воздушных змеев с этим вопросом туда, на тот берег Ганга, и это будет как письмо ушедшим. Спросим у них. Как в заключении, когда славливаются конями из разных камер, так и мы послали воздушного змея в другой мир, спросили про деньги и славу. Они прислали своего патанга, ответили, что не знают, сколько это стоит», — рассказал Михайлов.