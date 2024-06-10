Хаски выпустил клип на песню «Сколько стоят деньги?». Его снял Роман Михайлов

Хаски выпустил клип на сингл «Сколько стоят деньги?». Ролик был снят в Индии кинорежиссером и писателем Романом Михайловым.
В начале года режиссер снимал фильм под названием «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном и Александрой Киселевой в Индии, в городе Варанаси.
Там он случайно встретил на улице Хаски и предложил снять клип на трек. В итоге ролик целиком вошел в ленту «Жар-птица», которая тоже снималась в Варанаси.
«Мы сидели в Чунаре. А потом в Варанаси. Люди-птицы, Хаски, авторитеты, смотрящие за городом, шмашанные собачки, люди с кремаций, обмазанные пеплом. И спорили на тему того, сколько стоят деньги.
Решили, что нам надо запустить воздушных змеев с этим вопросом туда, на тот берег Ганга, и это будет как письмо ушедшим. Спросим у них. Как в заключении, когда славливаются конями из разных камер, так и мы послали воздушного змея в другой мир, спросили про деньги и славу. Они прислали своего патанга, ответили, что не знают, сколько это стоит», — рассказал Михайлов.