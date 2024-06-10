Австралийский учитель стал моделью Domino’s Pizza

«Сложность не в том, чтобы правильно держать руки, а в том, чтобы правильно стоять», — рассказал Стрейн местному телеканалу 9News Queensland. «Это фантастическая возможность. Я всегда был фанатом Domino’s, а теперь я могу одолжить им свои руки для рекламы их пиццы», — добавил победитель конкурса.