Австралийский учитель стал моделью Domino’s Pizza

39-летний школьный учитель Мэтт Стрейн из австралийского города Логан стал моделью рук для сети пиццерий Domino’s Pizza с зарплатой 100 долларов в час. Компания рассказала об этом на своем сайте.
Руки мужчины будут появляться во всех рекламных проектах Domino’s Pizza в Австралии и Новой Зеландии. Австралиец получил работу, выиграв конкурс, который сеть проводила с 7 мая. Для участия необходимо было прислать 30-секундное видео своих рук в разных положениях.
Сотрудники компании подчеркнули, что для победы в конкурсе руки кандидатов должны быть «чистыми и мягкими». Участники должны были одновременно «максимально неподвижно в течение длительного времени» держать четыре куска пиццы, не потея под «сильным освещением».
«Сложность не в том, чтобы правильно держать руки, а в том, чтобы правильно стоять», — рассказал Стрейн местному телеканалу 9News Queensland. «Это фантастическая возможность. Я всегда был фанатом Domino’s, а теперь я могу одолжить им свои руки для рекламы их пиццы», — добавил победитель конкурса.
Всего в конкурсе Domino’s приняли участие 100 человек, однако, по словам сотрудников компании, ролик Стрейна «был на голову выше» остальных заявок. Он уже побывал на экскурсии в офисе компании в Брисбене и провел первую фотосессию.