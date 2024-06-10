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Сооснователь ABBA Бьерн Ульвеус предупредил о рисках использования ИИ в музыкальной индустрии

Сегодня в 15:16
Фото: Q with Tom Power/YouTube

Сооснователь группы ABBA Бьерн Ульвеус считает, что использование искусственного интеллекта в музыкальной индустрии может привести к «невероятным результатам», но предупредил, что это не должно происходить за счет «человеческих рук».

79-летний музыкант поговорил с Би-би-си перед выступлением на бизнес-конференции в Восточном Йоркшире. «[ИИ] кардинально изменит подход к написанию песен. В лучшую или худшую сторону — не знаю. Но это повлияет на все общество», — сказал музыкант.

Ульвеус добавил, что, хоть использование ИИ может привести к невиданным ранее результатам, человечество не должно использовать технологию безрассудно. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы не исключить из процесса авторов песен, продюсеров и артистов», — подчеркнул он.

«Сейчас, чтобы тебя заметили среди всего остального шума, тебе нужно быть очень, очень крутым. Я уверен, что для создания действительно хорошей песни без человеческого фактора не обойтись», — добавил участник ABBA.

В 2022 году легендарная поп-группа запустила проект «ABBA Voyage» — серию концертов, на которых участники коллектива представлены в виде виртуальных аватаров в том виде, в каком они появились в 1979 году.

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