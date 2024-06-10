Кортни Кокс повторила танец из клипа Брюса Спрингстина

Кортни Кокс поучаствовала в тикток-тренде, в котором родители показывают зумерам, как танцевали в 80-е.
Актриса повторила свой танец из клипа Брюса Спрингстина на песню «Dancing in the Dark». В ролике Кокс начитает танцевать под синти-поп-хит 1984 года «Smalltown Boy».
Затем она снимает толстовку, чтобы показать футболку со Спрингстином, в которой она была в клипе, и повторяет свой танец.
Кокс было 20 лет, когда режиссер Брайан Де Пальма выбрал ее для клипа, который был снят на открытии тура Спрингстина «Born in the USA» в Сент-Поле.
Ролики под хештегами #momdancechallenge, #daddancechallenge и #80sdancechallenge набирают в сети десятки миллионов просмотров. В отличие от многих других трендов, часто подчеркивающих разницу поколений (например, пресловутого «окей, бумер»), новый челлендж вызывает одинаковое умиление у комментаторов всех возрастов.
Одной из первых участниц тренда стала 23-летняя Валери Мартинес, которая предложила своей 58-летней маме Йенне Веласкес станцевать на камеру. По словам дочери, она была уверена, что мама прекрасно справится с задачей, так как постоянно танцует.