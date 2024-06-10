Состоялась премьера второго сезона подкаста «КультТех»

Состоялась премьера второго сезона научпоп-подкаста «КультТех» от Александринского театра и Hi-Fi-стриминга «Звук».
В нем представители культуры и топ-менеджеры ИТ-компаний обсуждают горячие тренды и тенденции на стыке высоких технологий и искусства.
Если первый сезон подкаста был сфокусирован на театре и на всем, что с ним связано, то второй сезон посвящен арту, визуальным искусствам и тем технотрендам, которые их меняют.
Первые три выпуска «КультТеха» — с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, генеральным директором HiFi-стриминга «Звук» Михаилом Ильичевым и арт-директором NFT-платформы VK Русланом Вяльцевым — уже можно послушать эксклюзивно в «Звуке». Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю, по средам.
«„КультТех“ — это не просто серия бесед с известными людьми. Это практически научное исследование, попытка понять, как сфера культуры меняется из‑за и благодаря цифровизации. Мы постарались в рамках десяти эпизодов представить очень разных гостей, которые сегодня находятся в авангарде этой трансформации. Среди наших гостей и представители институций с большой историей, и те, кто прямо сейчас запускает проекты, которые формируют основы нового опыта в цифровой среде», — рассказал заместитель директора Александринского театра по развитию и цифровизации Данил Толмачев.