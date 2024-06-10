Состоялась премьера второго сезона подкаста «КультТех»

«„КультТех“ — это не просто серия бесед с известными людьми. Это практически научное исследование, попытка понять, как сфера культуры меняется из‑за и благодаря цифровизации. Мы постарались в рамках десяти эпизодов представить очень разных гостей, которые сегодня находятся в авангарде этой трансформации. Среди наших гостей и представители институций с большой историей, и те, кто прямо сейчас запускает проекты, которые формируют основы нового опыта в цифровой среде», — рассказал заместитель директора Александринского театра по развитию и цифровизации Данил Толмачев.