Фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет с 28 июня по 2 июля

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля.
На киносмотре представят международную конкурсную программу и традиционную программу российского кино «Свои». Специальные программы будут посвящены музыке и архитектуре.
Фестиваль откроется концертом хора и оркестра под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Вдохновением для церемонии открытия и музыкальной программы стал фильм Андрея Тарковского «Зеркало», которому в этом году исполняется 50 лет.
Всего на фестивале представят порядка 80 фильмов более чем из 15 стран мира. С этого года программным директором «Зеркала» вновь стал киновед, кинокритик и педагог Сергей Лаврентьев. Он стоял у истоков смотра и отбирал работы на первые фестивали.
Показы лент пройдут в 8 городах Ивановской области. Центральными площадками в Иванове станут кинотеатр «Лодзь» и Музейно-выставочный центр, а также арт-резиденция на железнодорожном вокзале.