Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет с 28 июня по 2 июля

Сегодня в 14:03
Фото: Мария Дюповкина

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет в Ивановской области с 28 июня по 2 июля.

На киносмотре представят международную конкурсную программу и традиционную программу российского кино «Свои». Специальные программы будут посвящены музыке и архитектуре.

Фестиваль откроется концертом хора и оркестра под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Вдохновением для церемонии открытия и музыкальной программы стал фильм Андрея Тарковского «Зеркало», которому в этом году исполняется 50 лет.

Всего на фестивале представят порядка 80 фильмов более чем из 15 стран мира. С этого года программным директором «Зеркала» вновь стал киновед, кинокритик и педагог Сергей Лаврентьев. Он стоял у истоков смотра и отбирал работы на первые фестивали.

Показы лент пройдут в 8 городах Ивановской области. Центральными площадками в Иванове станут кинотеатр «Лодзь» и Музейно-выставочный центр, а также арт-резиденция на железнодорожном вокзале.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами