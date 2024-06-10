Фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало» пройдет с 28 июня по 2 июля

Всего на фестивале представят порядка 80 фильмов более чем из 15 стран мира. С этого года программным директором «Зеркала» вновь стал киновед, кинокритик и педагог Сергей Лаврентьев. Он стоял у истоков смотра и отбирал работы на первые фестивали.