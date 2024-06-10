Мартин Фриман и Хелена Бонэм-Картер сыграют в экранизации романа Агаты Кристи

Действие шоу, которое описывают как «остроумную, эпическую и динамичную драму», произойдет в 1925 году. В центре сюжета — богатая вечеринка в загородном доме, на которой происходит загадочное убийство. Раскрыть дело предстоит неопытной леди Эйлин Бандл Брент (МакКенна-Брюс). Съемки сериала запланированы на лето 2024-го.