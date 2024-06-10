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Мартин Фриман и Хелена Бонэм-Картер сыграют в экранизации романа Агаты Кристи

Сегодня в 14:35
Фото: «Черная Пантера»/Walt Disney Company

Хелена Бонэм-Картер, известная по «Бойцовскому клубу», «Суини Тодду» и «Чарли и шоколадной фабрике», а также Мартин Фриман («Хоббит», «Шерлок», «Фарго») присоединились к актерскому составу предстоящей экранизации романа Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов», передает Variety.

Главную роль в сериале сыграет Миа МакКенна-Брюс, игравшая в картинах «Трейси Бикер возвращается», «Свалка», «Доводы рассудка» и «Как заниматься сексом». Проект выйдет на Netflix. Сценарий напишет Крис Чибнолл, работавший над сериалами «Убийство на пляже» и «Доктор Кто».

Действие шоу, которое описывают как «остроумную, эпическую и динамичную драму», произойдет в 1925 году. В центре сюжета — богатая вечеринка в загородном доме, на которой происходит загадочное убийство. Раскрыть дело предстоит неопытной леди Эйлин Бандл Брент (МакКенна-Брюс). Съемки сериала запланированы на лето 2024-го.

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