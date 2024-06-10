Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Пакистанца отправили в психушку за попытку открыть первый в стране гей-клуб

Сегодня в 12:32
Фото: Long Truong/Unsplash

В Пакистане мужчину, который пытался открыть первый в стране гей-клуб*, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает The Telegraph.

Имя мужчины не установлено. Он подал заявку на открытие клуба в консервативном городе Абботтабаде.

Перед тем как его отправили в психиатрическую больницу, он сказал: «Я говорю о правах человека и хочу, чтобы права каждого человека были защищены. Я начал борьбу за права самой забытой общины в Пакистане и буду говорить об этом на всех форумах».

Однако в Пакистане гомосексуальные отношения запрещены и за них можно сесть в тюрьму на срок от двух лет. За свое заявление мужчина получил множество оскорблений как от местных жителей, так и от политиков.

Лидер партии JUI, консервативной религиозной группы в регионе, подчеркнул, что заявитель, пытавшийся создать клуб, недавно вернулся из поездки в Великобританию.

Местный депутат от ультраправой партии Pakistan Awami Tehreek заявил, что облил бы клуб бензином и поджег, а лидер партии Насир Хан Назир сказал, что будут «очень серьезные последствия», если клубу разрешат открыться.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами