Пакистанца отправили в психушку за попытку открыть первый в стране гей-клуб

В Пакистане мужчину, который пытался открыть первый в стране гей-клуб*, отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает The Telegraph.
Имя мужчины не установлено. Он подал заявку на открытие клуба в консервативном городе Абботтабаде.
Перед тем как его отправили в психиатрическую больницу, он сказал: «Я говорю о правах человека и хочу, чтобы права каждого человека были защищены. Я начал борьбу за права самой забытой общины в Пакистане и буду говорить об этом на всех форумах».
Однако в Пакистане гомосексуальные отношения запрещены и за них можно сесть в тюрьму на срок от двух лет. За свое заявление мужчина получил множество оскорблений как от местных жителей, так и от политиков.
Лидер партии JUI, консервативной религиозной группы в регионе, подчеркнул, что заявитель, пытавшийся создать клуб, недавно вернулся из поездки в Великобританию.
Местный депутат от ультраправой партии Pakistan Awami Tehreek заявил, что облил бы клуб бензином и поджег, а лидер партии Насир Хан Назир сказал, что будут «очень серьезные последствия», если клубу разрешат открыться.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.