Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание после проигрыша своей партии на выборах в Европарламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и проведении в стране досрочных выборов 30 июня и 7 июля, передает французский телеканал BFM TV.
«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал политик.
Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, на них с большим отрывом лидирует крупнейшая ультраправая партия «Национальное объединение» (около 32%). Ее возглавляет Жордан Барделла, сменивший на этом посту Марин Ле Пен.
Партия Макрона «Ренессанс» набирает 15,20%, а на третье место с 14% попадает Французская социалистическая партия. Президент страны подчеркнул, что «это нехороший результат для партий, защищающих Европу».
Последний роспуск Национального собрания во Франции состоялся в 1997 году по инициативе бывшего главы государства Жака Ширака.
Заключительный день голосования на выборах в Европарламент состоялся 9 июня. Предварительные итоги показали, что правые партии также укрепили свои позиции в Германии, Италии и Австрии.