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В Калифорнии за 10 лет от дыма из‑за лесных пожаров погибли более 50 тыс. человек

Сегодня в 09:09
Фото: Matt Howard/Unsplash

За 10 лет в Калифорнии более 50 тыс. человек умерли из‑за воздействия токсичных частиц, содержащихся в дыме лесных пожаров. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

В нем говорится, что в результате лесных пожаров образуется дым, содержащий PM2.5 — крошечные частицы размером в одну тридцатую человеческого волоса, которые могут проникать глубоко в легкие и попадать в кровь.

В исследовании ученые использовали новую эпидемиологическую модель для изучения последствий воздействия PM2.5 от лесных пожаров в период с 2008 по 2018 год. Согласно результатам, по меньшей мере 52 480 преждевременных смертей связаны с воздействием вдыхаемых твердых частиц от лесных пожаров.

По словам авторки исследования Рейчел Коннолли, полученные результаты свидетельствуют о том, что лесные пожары приводят к большему числу смертей и наносят больший экономический ущерб, чем предполагалось.

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