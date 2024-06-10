В Италии диджей играл в клубе 10 дней и установил мировой рекорд

В Италии диджей Фабер Морейра (настоящее имя Фабрицио Мореро) играл в клубе в течение 10 дней и 4 часов, установив мировой рекорд. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.
Предыдущий рекорд был установлен 10 лет назад в Дублине польским диджеем Норберто Локо. Морейра превысил его показатель на 44 часа.
Итальянец начал свой рекордный сет в одном из клубов города Салуццо 15 мая и продолжал его до раннего утра 26-го. Его сцена была оборудована всем необходимым, включая кровать для коротких перерывов, которые ему разрешалось делать.
Как и во всех других рекордах «самого длинного марафона», он отдыхал по пять минут за каждый час активности, в общей сложности два часа в сутки. Он рассказал, что в первые несколько дней показались ему относительно легкими. Однако к пятому дню Морейра начал ощущать последствия нехватки сна, а в последние два дня пережил «безумные кризисы сна».
«Иногда я почти засыпал на микшере. Меня постоянно будили свидетели, у которых был маленький колокольчик, который они использовали, как только видели, что мои глаза закрываются, — я ненавидел этот шум», — рассказал он.
Чтобы не заснуть, диджей брызгал ледяной водой на лицо и запястья. Он не употреблял кофе, сигарет или каких‑либо других стимуляторов, и ему «очень неприятно», что его профессия обычно ассоциируется с употреблением наркотиков.
К рекорду Морейра готовился в течение двух лет, следуя указаниям личного тренера, диетолога, физиотерапевта и гуру йоги. «Я побил этот рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость. Но в основном из‑за того, что диджеинг — это моя жизнь».