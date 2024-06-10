В Италии диджей играл в клубе 10 дней и установил мировой рекорд

Как и во всех других рекордах «самого длинного марафона», он отдыхал по пять минут за каждый час активности, в общей сложности два часа в сутки. Он рассказал, что в первые несколько дней показались ему относительно легкими. Однако к пятому дню Морейра начал ощущать последствия нехватки сна, а в последние два дня пережил «безумные кризисы сна».