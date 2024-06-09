Рэй Джей считает, что его домашнее видео с Ким Кардашьян изменило мир

Певец и реалити-звезда Рэй Джей уверен, что его домашнее видео c Ким Кардашьян значительно повлияло на культуру. Об этом ему пришлось задуматься на подкасте Club Shay Shay.
Ведущий шоу бывший футболист Шеннон Шарп поинтересовался, как слитая запись изменила семейную жизнь музыканта. Однако тот задал себе другой вопрос.
«По-моему, лучше спросить, насколько она изменила нас всех. Насколько другим было все * вокруг, [если бы она не вышла]. Насколько другой была бы индустрия. Все было бы другим, мы все были бы другими людьми, даже люди в этой комнате. Ты бы даже не задавал мне этот вопрос», — размышляет Рэй Джей.
«Мы бы одевались по-другому. Больше молодых людей бы пошли в университеты, получили бы образование, были бы успешны в жизни. Мог бы не появиться OnlyFans и похожие штуки, возможности», — считает певец.
«Мы принесли больше пользы или вреда? Я не знаю. Сейчас я лишь стараюсь поступать правильно», — подытожил он.
Рэй Джей также признал, что стыдится видео с Кардашьян: «Теперь у меня есть дети, и с ними я все воспринимаю по-другому. Все это безумие. Раньше я относился к этому легче».
Рэй Джей и Ким Кардашьян встречались несколько лет до 2006 года. В 2007-м крупнейшая порностудия Vivid выпустила записи, снятые музыкантом во время отпуска пары. Девушка подала на компанию в суд, иск окончился примирением и выплатой ей 5 млн долларов.
В то время Кардашьян была известна лишь как стилист и подруга Пэрис Хилтон с эпизодическими появлениями в реалити-шоу. После публикации домашнего видео она, ее сестры, а также Крис Дженнер запустили в эфир собственное шоу «Keeping up With the Kardashians», ставшее одним из самых популярных в истории телевидения.
Источник утечки точно неизвестен до сих пор. Канадский журналист Иэн Халперин утверждал, что Vivid получила записи от Крис Дженнер и Ким. Однако в 2022 году менеджер Рэя Wack 100 заявил, что у него есть больше домашних видео пары. Позже материалы у него забрал Канье Уэст и передал их Кардашьян.