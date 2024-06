Рэй Джей считает, что его домашнее видео с Ким Кардашьян изменило мир

В то время Кардашьян была известна лишь как стилист и подруга Пэрис Хилтон с эпизодическими появлениями в реалити-шоу. После публикации домашнего видео она, ее сестры, а также Крис Дженнер запустили в эфир собственное шоу «Keeping up With the Kardashians», ставшее одним из самых популярных в истории телевидения.