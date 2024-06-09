Рэй Джей считает, что его домашнее видео с Ким Кардашьян изменило мир

«По-моему, лучше спросить, насколько она изменила нас всех. Насколько другим было все * вокруг, [если бы она не вышла]. Насколько другой была бы индустрия. Все было бы другим, мы все были бы другими людьми, даже люди в этой комнате. Ты бы даже не задавал мне этот вопрос», — размышляет Рэй Джей.