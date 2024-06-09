В аэропорту Мумбаи самолет сел на полосу, с которой взлетал другой рейс. Они избежали столкновения

В аэропорту Мумбаи самолет сел на полосу, с которой в то же время отлетал другой рейс. Им удалось избежать столкновения, но ролик посадки появился в соцсетях. Об инциденте пишет India Times.
8 июня в воздушную гавань прибыл борт авиакомпании IndiGo. Он заходил на посадку, и ровно в этот момент с полосы на взлет шел рейс Air India. Последний успел оторваться от земли раньше, чем мог соприкоснуться с самолетом.
В аэропорту Мумбаи действует лишь одна взлетно-посадочная полоса. На ней диспетчеры направляют на прилет и вылет 46 рейсов в час.
Инцидент возмутил руководство обеих компаний, они проводят проверку действий пилотов. Кроме того, Генеральный директорат гражданской авиации (государственное летное ведомство Индии) отстранило от должности авиадиспетчера, бывшего на дежурстве во время события.
В IndiGo отметили, что ее борт получил разрешение и осуществил заход и посадку в соответствии с рекомендациями диспетчера.
«Авиадиспетчерам разрешено обслуживать до двух прибывающих и двух вылетающих самолетов в течение трех минут в соответствии с предписаниями при соблюдении определенных условий. Задержка между двумя самолетами может быть уменьшена, если видимость хорошая», — рассказал знающий источник госагентству PTI.
«В данном конкретном случае, который произошел в субботу в аэропорту Мумбаи, видимость была хорошей, и не было никакой воздушной ситуации», — отметил собеседник агентства.
«Возможно, произошла задержка при достаточно хорошей видимости. Диспетчеру вышки разрешено уменьшать минимальное расстояние между двумя самолетами, если есть достаточная уверенность в том, что оба самолета видны», — добавил он.