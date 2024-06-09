Сериал «Полиция Токио» закрыли после двух сезонов

Стриминговый сервис Max закрыл сериал «Полиция Токио». Шоу получило всего два сезона. Об этом создатели проекта, а также руководительница стриминга рассказали на конференции в Лос-Анджелесе, их слова приводит Variety.
Руководительница отдела оригинальных проектов Сара Обри отметила, что конец второго сезона изначально был запланирован как финальная точка расследования детектива Хирото Катариги и журналиста Джейка Адельштейна.
Продюсер сериала Джей Ти Роджерс добавил, что решение завершить работу было взаимным: «Нам доверили построить цельную сюжетную арку сквозь два сезона, и мы были рады этому».
В совместном заявлении Роджерс и его коллега Алан Поул выразили надежду когда‑нибудь продолжить сериал, несмотря на завершение сотрудничества со стримингом. «За последние пять лет Max сделал многое, чтобы мы могли рассказать нашу историю. Его руководство поддержало нас в трудную минуту, дало не только два сезона, но и разрешение оборвать первый сезон клиффхэнгером и добавить две серии сверх заказа, чтобы рассказать историю должным образом», — говорят они журналистам в пресс-релизе.
«Реакция прессы и фанатов, особенно на второй сезон, была ошеломительной. Было очень приятно узнать, насколько глубоко зрители прониклись нашими героями, и услышать, как они жаждут продолжения.
Мы знаем, что нам еще есть что рассказать. Конечно, мы посмотрим, что нас ждет в будущем, но мы очень благодарны за то, что смогли рассказать эту часть», — заканчивается заявление.
Второй сезон «Полиции Токио» завершился в апреле этого года. Продолжение получило восторженные оценки от сериальных критиков, заработав рейтинг в 93% «свежести» на Rotten Tomatoes как от журналистов, так и от зрителей.