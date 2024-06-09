Сериал «Полиция Токио» закрыли после двух сезонов

В совместном заявлении Роджерс и его коллега Алан Поул выразили надежду когда‑нибудь продолжить сериал, несмотря на завершение сотрудничества со стримингом. «За последние пять лет Max сделал многое, чтобы мы могли рассказать нашу историю. Его руководство поддержало нас в трудную минуту, дало не только два сезона, но и разрешение оборвать первый сезон клиффхэнгером и добавить две серии сверх заказа, чтобы рассказать историю должным образом», — говорят они журналистам в пресс-релизе.