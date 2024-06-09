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Телеведущего Би-би-си нашли мертвым на острове в Греции после четырехдневных поисков

Сегодня в 16:56
Фото: Newshub/YouTube

Британский теле- и радиоведущий Би-би-си Майкл Мосли обнаружен мертвым в Греции, сообщила агентству его жена. Поиски 67-летнего мужчины, пропавшего на греческом острове Сими, велись с 5 июня.

Тело Мосли обнаружили на склоне холма возле пляжного бара. Съемочная группа сообщила, что заметила тело с лодки в бухте Айя-Марина, увеличив фотографию побережья. Мужчину нашли рядом с забором и зонтиком в 30 минутах ходьбы от деревни Педи, где Мосли видели в последний раз.

К моменту обнаружения Мосли был мертв в течение нескольких дней, утверждает собеседник Би-би-си в полиции. Правоохранители должны исключить любую возможность того, что смерть наступила в результате преступления.

«Мы утешаемся тем фактом, что он почти добился своего. Он совершил невероятный подъем, выбрал неверный маршрут и рухнул там, где его не могла заметить даже крупная поисковая группа», — сказала его жена, доктор Клэр Бэйли. У погибшего остались четверо детей.

«Мы так благодарны необыкновенным людям на Сими, которые неустанно работали, чтобы помочь его найти. Некоторые из этих людей на острове, которые даже не слышали о Майкле, работали с рассвета до заката без приглашения», — сказала она.

8 июня появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно один из последних моментов, когда мужчина, предположительно, Мосли, проходил с зонтом рядом с пристанью в деревне Педи 5 июня. В поисковой операции участвовали пожарные, собаки, вертолеты, беспилотники, местные жители и полицейские.

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