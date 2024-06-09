91-летнего канадского миллиардера обвинили в пяти эпизодах сексуализированных преступлений

«Очевидно, что это громкое дело. Наше специальное подразделение по делам жертв обязано защищать жертв, поэтому мы не раскрываем деталей. [Точно можем сказать, что] есть более одной жертвы, но мы пока не подтверждаем их количество», — заявил констебль полиции Тайлер Белл. Полиция призвала делиться имеющейся информацией, связанной с обвинениями.