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91-летнего канадского миллиардера обвинили в пяти эпизодах сексуализированных преступлений

Сегодня в 12:56
Фото: Gregor Tatschl/Flickr

Австрийско-канадского миллиардера Фрэнка Стронаха арестовали по обвинению в совершении сексуализированного насилия на протяжении десятилетий, сообщается на сайте полиции канадского региона Пил. 91-летнего мужчину обвиняют в совершении пяти преступлений.

Основателя компании Magna International, одного из крупнейших мировых производителей автокомплектующих, обвинили в изнасиловании, непристойном нападении на женщину, двух эпизодах сексуализированного насилия и насильственном удержании. Сексуальные посягательства происходили с 1980-х годов по 2023 год, утверждают в полиции.

Стронаха освободили из‑под стражи с определенными условиями, позднее бизнесмен предстанет перед судом Онтарио. Подозреваемый нанял известного канадского адвоката Брайана Гринспена и отверг обвинения.

«Очевидно, что это громкое дело. Наше специальное подразделение по делам жертв обязано защищать жертв, поэтому мы не раскрываем деталей. [Точно можем сказать, что] есть более одной жертвы, но мы пока не подтверждаем их количество», — заявил констебль полиции Тайлер Белл. Полиция призвала делиться имеющейся информацией, связанной с обвинениями.

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