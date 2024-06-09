91-летнего канадского миллиардера обвинили в пяти эпизодах сексуализированных преступлений

Австрийско-канадского миллиардера Фрэнка Стронаха арестовали по обвинению в совершении сексуализированного насилия на протяжении десятилетий, сообщается на сайте полиции канадского региона Пил. 91-летнего мужчину обвиняют в совершении пяти преступлений.
Основателя компании Magna International, одного из крупнейших мировых производителей автокомплектующих, обвинили в изнасиловании, непристойном нападении на женщину, двух эпизодах сексуализированного насилия и насильственном удержании. Сексуальные посягательства происходили с 1980-х годов по 2023 год, утверждают в полиции.
Стронаха освободили из‑под стражи с определенными условиями, позднее бизнесмен предстанет перед судом Онтарио. Подозреваемый нанял известного канадского адвоката Брайана Гринспена и отверг обвинения.
«Очевидно, что это громкое дело. Наше специальное подразделение по делам жертв обязано защищать жертв, поэтому мы не раскрываем деталей. [Точно можем сказать, что] есть более одной жертвы, но мы пока не подтверждаем их количество», — заявил констебль полиции Тайлер Белл. Полиция призвала делиться имеющейся информацией, связанной с обвинениями.