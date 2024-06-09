В Саратове отменили концерт Доры за полтора часа до начала

«Конечно, есть масса вопросов к этой исполнительнице [Доре], которая сначала негативно высказывается про #СВО, а затем как ни в чем не бывало пытается гастролировать по России. Но лично у меня больше вопросов к владельцу клуба. Неужели желание заработать настолько затмевает все человеческие ценности? А как бы он поступил, увидев собственными глазами то, что происходит сегодня на передовой?» — написал он на странице во «ВКонтакте».