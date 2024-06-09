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В Саратове отменили концерт Доры за полтора часа до начала

Сегодня в 13:24
Фото: из соцсетей Доры

В Саратове вновь отменили концерт Доры. Выступление было сорвано за полтора часа до начала. На него жаловались местные депутаты и общественники.

Ивент должен был пройти 8 июня в местном клубе Onyx. Однако за день до события организаторы сообщили о переносе в рестоклуб «Черемет», а незадолго до начала приняли решение об отмене.

«Друзья, к сожалению, концерт сегодня не состоится по независящим от организатора и артиста причинам. Концерт будет перенесен на новую дату», — говорится в посте в паблике мероприятия.

Судя по сторис, Дора все-таки приехала в родной город: 8 июня она опубликовала фото и видео из гримерки, а также встречи с фанатами. Это ее вторая попытка спеть в Саратове в этом году, в феврале организаторам пришлось перенести выступление артистки, назначенное на 1 марта, из‑за отказа площадки.

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Анонс концерта Доры сопровождало недовольство местных депутатов. Член областной Думы Александр Блатман назвал «непримечательной своей творчеством» исполнительницу «Дорадура» и «Втюрилась».

«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», — пишет он в своем телеграм-канале.

«Руководитель ночного клуба, где запланирован сегодняшний концерт, видимо, решил, что выгода от шоу куда ценнее, чем страна и ее граждане. Тем самым он, как и эта Дора, продемонстрировал свою позицию по отношению к ребятам, которые проливают кровь за будущее России, за его же детей и внуков», — заканчивается его пост.

Ту же позицию высказал глава комитета по делам ветеранов областной думы Вячеслав Калинин: «Откровенно удивляет позиция некоторых саратовских бизнесменов от шоу-бизнеса. Они хотят работать и зарабатывать в России, но не желают проявить свою гражданскую позицию».

«Конечно, есть масса вопросов к этой исполнительнице [Доре], которая сначала негативно высказывается про #СВО, а затем как ни в чем не бывало пытается гастролировать по России. Но лично у меня больше вопросов к владельцу клуба. Неужели желание заработать настолько затмевает все человеческие ценности? А как бы он поступил, увидев собственными глазами то, что происходит сегодня на передовой?» — написал он на странице во «ВКонтакте».

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