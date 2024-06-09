Уилл Смит вспомнил съемки фильма «Я — легенда» и собаку, вместе с которой работал. Актер назвал ее блестящей актрисой в выпуске ютуб-шоу Hot Ones.
Смит пытался забрать к себе немецкую овчарку по кличке Эбби, которая стала полноценным персонажем в постапокалиптическом боевике. «Как будто Эбби говорила по-английски. <…> Она будто буквально могла тебя понять, это была самая странная вещь», — вспомнил актер.
Актер вспомнил, как научил собаку «обмякать» для сцены, в которой питомец заражается вирусом. Смиту не удалось забрать Эбби к себе домой: она «была кормильцем своей семьи, и ей пришлось остаться».
В апреле Смит отдал дань уважения Эбби в честь Дня домашних животных в США. Он выпустил ролик с нарезкой кадров с Эбби под эмоциональную песню. «Хорошая девочка», — подписал он свой пост.
«Я — легенда», основанный на романе Ричарда Мэтисона 1954 года, Смит сыграл вирусолога армии США Роберта Невилла, последнего живого человека в Нью-Йорке, населенного мутантами. Когда главный герой пытается разработать лекарство от вируса, единственным его спутником становится собака Сэм.
В 2022 году было объявдено о разработке сиквела «Я — легенда», который спродюсирует, а также сыграет в нем главную роль Смит. В июне Майкл Б. Джордан рассказал People, что фильм все еще на стадии разработки.
«Мы все еще работаем над сценарием и доводим его до должного уровня. У нас нет даты релиза или чего‑то в этом роде. Я не уверен, где именно мы собираемся это снимать», — сказал режиссер.