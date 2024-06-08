Автор фотографии с восходом Земли на Луне погиб в авиакатастрофе

Генерал-майор в отставке Андерс говорил, что фотография с восходом Земли на Луне стала его самым значительным вкладом в космическую программу. «Это, безусловно, было самое впечатляющее событие [во время миссии]. Видеть этот очень тонкий, красочный шар, который для меня казался украшением рождественской елки, возвышающийся над этим очень резким, уродливым лунным пейзажем, [Земля] действительно контрастировала», — вспоминал он.