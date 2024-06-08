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Автор фотографии с восходом Земли на Луне погиб в авиакатастрофе

Сегодня в 17:58
Фото: Nuclear Regulatory Commission/Flickr

Бывший астронавт США Уильям Андерс, который в 1968 году сделал знаменитую фотографию восхода Земли, погиб в авиакатастрофе. На сайте NASA появился некролог о нем.

Около полудня 8 июня самолет старой модели Beech A45 упал в воду и затонул недалеко от островов Сан-Хуан. Транспортом в одиночку управлял 90-летний Андерс.

Генерал-майор в отставке Андерс говорил, что фотография с восходом Земли на Луне стала его самым значительным вкладом в космическую программу. «Это, безусловно, было самое впечатляющее событие [во время миссии]. Видеть этот очень тонкий, красочный шар, который для меня казался украшением рождественской елки, возвышающийся над этим очень резким, уродливым лунным пейзажем, [Земля] действительно контрастировала», — вспоминал он.

© Фото: NASA/Flickr

После приземления на Землю с миссией «Апполон-8» Андерс сказал: «Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, что мы открыли, — Землю».

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США расследуют катастрофу, произошедшую с Андерсом.

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