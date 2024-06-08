Армия Израиля освободила четырех заложников ХАМАС, включая россиянина

Как пишет РБК, Козлов переехал в Израиль летом 2022 года, получил израильское гражданство как второе и подрабатывал охранником на музыкальном фестивале «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, когда на мероприятие напали боевики ХАМАС.