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Армия Израиля освободила четырех заложников ХАМАС, включая россиянина

Сегодня в 16:58

Армия обороны Израиля освободила четырех человек, находившихся в плену у ХАМАС с 7 октября 2023 года. Среди освобожденных оказался гражданин РФ Андрей Козлов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

27-летний Козлов, имеющий гражданства Израиля и РФ, из Петербурга. Генконсульство Израиля в городе поддерживает связь с родителями Козлова Михаилом и Евгенией, они прибудут к сыну утром 9 июня.

Как пишет РБК, Козлов переехал в Израиль летом 2022 года, получил израильское гражданство как второе и подрабатывал охранником на музыкальном фестивале «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, когда на мероприятие напали боевики ХАМАС.

Также из плена ХАМАС высвободились 25-летняя Ноа Арагамани, 21-летний Альмог Меир Ян и 40-летний Шломи Зив. Они тоже были похищены во время нападения 7 октября.

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