Испанская спортсменка упустила медаль, решив отпраздновать успех до финиша

«Я очень разочарована. За первую половину забега [на 20 километров] я устала, но восстановилась, и на последних 10 метрах думала, что у меня это получилось, но нет. Теперь мне нужно осознать [произошедшее] и унять тяжесть в сердце», — сказала Гарсия-Каро.