Испанская спортсменка упустила медаль, решив отпраздновать успех до финиша

Испанская атлетка по спортивной ходьбе Лаура Гарсия-Каро заняла четвертое место на чемпионате Европы в Риме из‑за того, что слишком рано начала праздновать. Об этом сообщает CNN.
Гарсия-Каро шла третьей. За несколько метров до финиша она успела повязать на шее флаг Испании и вскинуть кулак в воздух в знак победы, но спортсменка из Украины Людмила Ольяновская обошла ее в двух-трех метрах до конца гонки.
«Я очень разочарована. За первую половину забега [на 20 километров] я устала, но восстановилась, и на последних 10 метрах думала, что у меня это получилось, но нет. Теперь мне нужно осознать [произошедшее] и унять тяжесть в сердце», — сказала Гарсия-Каро.
Золотую медаль завоевала итальянка Антонелла Пальмизано с результатом 1 час 28,08 минуты. Второй стала Валентина Траплетти (1:28.37), третьей — Оляновская (1:28.48).