Ютубер для ролика пострелял фейерверками с вертолета в «ламборгини». Теперь ему грозит тюрьма

Американскому ютуберу грозит тюремный срок из‑за ролика со стрельбой фейерверками в «ламборгини». Об этом пишет CNN.
В июле 2023 года 24-летний Сук Мин Чой, в соцсетях он известен как Алекс Чой, запостил в своих аккаунтах ролик под названием «Уничтожаю „ламборгини“ фейрверками». В 11-минутном видео, которое на данный момент удалено, две девушки стоят с пушками на борту вертолета и запускают пиротехнику в спортивный автомобиль.
«После съемок, которые похожи на постановочную сцену из видеоигры, на кадрах видно, как Чой снимал первую треть видео. В этой части Чой также говорит, что координирует съемки», — говорится в сообщении прокуратуры США.
Спустя год блогера с миллионом подписчиков на ютубе и в инстаграме* задержала полиция. Ему предъявлено обвинение в создании пожароопасной обстановки на воздушном судне. Ситуацию осложняет то, что в штате нельзя приобрести такие фейерверки, — прокуроры уверены, что мужчина приобрел их в соседнем регионе и таким образом обошел запрет на продажу.
Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации уверено, что Чой не запрашивал разрешения на съемки с участием воздушного транспорта в районе высохшего озера Эль-Мираж, где были найдены следы шин машины. К тому же в январе этого года пилот вертолета был лишен лицензии за участие в съемках.
В прокуратуре отмечают, что не имеют претензий к другим участникам съемок и никто из них не сообщал о каких‑либо травмах.
Во вторник Чой предстал перед судом и был отпущен под залог в 50 тыс. долларов. Если судья признает его виновным, лихачу грозит до 10 лет лишения свободы.