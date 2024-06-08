Ютубер для ролика пострелял фейерверками с вертолета в «ламборгини». Теперь ему грозит тюрьма

Спустя год блогера с миллионом подписчиков на ютубе и в инстаграме* задержала полиция. Ему предъявлено обвинение в создании пожароопасной обстановки на воздушном судне. Ситуацию осложняет то, что в штате нельзя приобрести такие фейерверки, — прокуроры уверены, что мужчина приобрел их в соседнем регионе и таким образом обошел запрет на продажу.