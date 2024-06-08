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Следственный комитет завершил расследование убийства Игоря Талькова тридцатилетней давности

Сегодня в 13:16
Фото: Н.Синицына/РИА «Новости»

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова. Ведомство предъявило обвинение его концертному директору. Об этом говорится в телеграм-канале СК.

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом», — говорится в релизе.

Следствие установило, что в октябре 1991 года из‑за конфикта Шляфман попытался застрелить представителя Талькова Игоря Малахова и попал в музыканта, отмечает ведомство.

В 1992 году Шляфмана уже привлекали в качестве обвиняемого к делу об убийстве по неосторожности, но он скрылся в Израиле. Однако в 2021 году СК завел новое дело и на основе собранных доказательств пришел к выводу, что Шляфман совершил преступление умышленно. Сейчас материалы направлены в суд.

«Проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», — говорится в сообщении.

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