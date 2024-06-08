Следственный комитет завершил расследование убийства Игоря Талькова тридцатилетней давности

В 1992 году Шляфмана уже привлекали в качестве обвиняемого к делу об убийстве по неосторожности, но он скрылся в Израиле. Однако в 2021 году СК завел новое дело и на основе собранных доказательств пришел к выводу, что Шляфман совершил преступление умышленно. Сейчас материалы направлены в суд.