Эд Ширан не пользуется смартфоном уже почти 10 лет и общается с людьми только по почте

«Я выделяю на почту час в день, обычно проверяю ее, когда сижу в машине. Разбираю письма, пишу ответы. Так мне легче контролировать время. <…> Есть же еще такая разница в культуре общения, что никто не ждет мгновенного ответа по почте. В WhatsApp появляется галочка, когда ты прочитал, а письма ты читаешь и пишешь в удобное для себя время, там важнее то, что ты вообще ответил», — подытожил Ширан.