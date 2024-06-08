Эд Ширан не пользуется смартфоном уже почти 10 лет и общается с людьми только по почте

Эд Ширан не пользуется телефоном уже почти 10 лет. С людьми он переписывается только по почте. Об этом певец рассказал ведущему подкаста Therapuss Джейку Шейну.
Ближе к концу записи Шейн предложил музыканту обменяться номерами. Ширан отказался и предложил подкастеру написать на электронную почту, потому что не пользуется мобильным номером: «У меня нет номера, могу только адрес почты дать, и я даже не шучу».
«У меня нет номера с 2015 года. Мне недавно дали телефон, чтобы я снимал себя во время похода на матч „Бостон Селтикс“, но больше я им не пользовался», — добавил музыкант.
«Я отказался от телефона в декабре 2015-го. Где‑то с 15 лет у меня был один и тот же номер. И вот я прославился, а в телефоне было где‑то 10 тыс. контактов, и все эти люди мне постоянно что‑то писали, а мне приходилось что‑то отвечать», — вспомнил он.
Ширан пояснил, что на него сильно давит культура переписок, в которых считается невежливым подолгу молчать. Однако и мгновенно ответить он зачастую не мог, занимаясь делами или общаясь с близкими, добавил британец.
«Как‑то раз я ужинал с отцом, а у меня телефон разрывался от уведомлений, приходилось доставать, отвлекаться. В общем, из‑за этого я стал терять живое общение. И поэтому я оставил себе только айпад и электронную почту, которую проверяю раз в неделю», — делится британец.
«Я выделяю на почту час в день, обычно проверяю ее, когда сижу в машине. Разбираю письма, пишу ответы. Так мне легче контролировать время. <…> Есть же еще такая разница в культуре общения, что никто не ждет мгновенного ответа по почте. В WhatsApp появляется галочка, когда ты прочитал, а письма ты читаешь и пишешь в удобное для себя время, там важнее то, что ты вообще ответил», — подытожил Ширан.
Кроме того, музыкант подметил, что ему идет на пользу скука: ожидая жену в ресторане или посадки на самолет, он не лезет в телефон листать соцсети, а остается наедине с собой и придумывает строчки, мелодии или идеи для выступлений.