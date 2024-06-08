В Свердловской области нашли живыми детей, пропавших три дня назад

«Примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.