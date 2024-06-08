В Свердловской области нашли живыми детей, пропавших три дня назад

В Свердловской области живыми нашли двух детей, потерявшихся три дня назад. Несколько суток в поисках провели более 650 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Тюменской области, региона, где пропали ребята.
12-летний Гриша и его 10-летняя сестра Вика Крепны вместе с дедушкой и двумя биглями отправились на рыбалку в деревне Бурмакина 4 июня, пишет 72.ru. 5 июня все трое перестали выходить на связь. В лесу родственники разделились, домой пожилой мужчина вернулся один. Первые сутки родители вели поиски сами и лишь затем обратились в полицию и «ЛизаАлерт».
В обход по окрестным лесам отправились более 500 человек. Позже к ним подключились авиация и команда с БПЛА, бойцы СОБР и ОМОН. По словам волонтеров, операцию затрудняли упущенное время, большая территория, а также ее сложность: болота, ручьи, реки, оврагию
Поиски завершились лишь утром 8 июня. Ребят обнаружили четыре волонтера-работника службы безопасности регионального предприятия РМК: Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов, называет имена E1.ru. Пресс-секретарь полиции Свердловской области пообещал, что за проявленные оперативность, профессионализм и помощь в операции их представят к ведомственным наградам.
«Примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Врачи заметили у Гриши и Вики признаки обезвоживания. Детей доставили в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы, позже их увезут в Тюмень. Сейчас с ними работает психолог.