«Цивилизация-7», «Дюна», квиддич и крутые бобы: что показали на Summer Game Fest

Warner Bros. выпустила трейлер амбициозной survival-MMO по «Дюне». В кинематографическом ролике нам показывают повзрослевшего Пола Атрейдиса и других знакомых персонажей, пейзажи Арракиса и огромные армии, однако завязка сюжета в том, что герой никогда не был рожден, а событий книги никогда не происходило.