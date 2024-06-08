«Цивилизация-7», «Дюна», квиддич и крутые бобы: что показали на Summer Game Fest

Минувшей ночью прошел Summer Game Fest — одна из крупнейших игровых презентаций. На двухчасовой трансляции показали трейлеры Civilization 7, Kingdom Come: Deliverance II, симулятора квиддича из книг о Гарри Поттере и многих других важных премьер. Выбрали из них самые интересные.
В самом начале шоу Sony и Lego представили кинематографический трейлер Lego Horizon Adventures. Кооперативный экшн основан на серии игр Horizon и перемещает ее героев и роботизированную фауну в мир знаменитых кубиков. Релиз назначен на декабрь этого года и случится на ПК, PS5 и Switch.
У Harry Potter Quidditch Champions появилась дата выхода — 3 сентября мультиплеерный симулятор квиддича должен появиться на ПК, PS5, Xbox Series X и S, а также Switch.
Небольшой тизер представляет историю Джинни Уизли, воспитанной на примере старших братьев и Гарри Поттера и попавшей в команду Гриффиндора, а еще демонстрирует матчи между факультетами и на чемпионате мира.
Ситуация с ее релизом в России остается неясной. Прошлые проекты Warner Bros. Games, файтинги Mortal Kombat XI и MultiVersus были закрыты для игроков из нашего региона, хотя те быстро нашли возможности для обхода.
Дуэт разработчиков Two Star привез на презентацию трейлер Cuffbust, кооперативного экшна о побеге мармеладных мышей из тюрьмы. В забавном ролике герои толкаются с охраной, врываются в душевую, взрывают унитаз самодельной бомбой и роют ложками подкоп.
Авторы обещают лобби до 20 человек, карты с различными путями для побега, разрушаемое окружение и голосовой чат для всех игроков. Релиз должен случиться в следующем году в Steam.
Ubisoft привезла небольшой тизер Star Wars Outlaws. Главным образом ролик нужен для демонстрации загадочного дроида в плаще, а также анонса появления Лэндо Калриссиана.
Больше подробностей об игре и геймплейные видео покажут сегодня на презентации Ubisoft Forward. Релиз адвенчуры запланирован уже на 30 августа на ПК, Xbox и PS5.
Сид Мейер объявил о релизе новой «Цивилизации». Седьмая часть всеисторической стратегии появится в следующем году на ПК и консолях и получит полный перевод на русский.
На презентации был и сюжетный трейлер Batman: Arkham Shadow. VR-проект столкнет Рыцаря Готэма с Крысиным Королем, Пугалом, многочисленными бандитами и хаосом в городе, а герою на помощь придет комиссар Гордон.
Релиз случится этой осенью эксклюзивно для владельцев комплектов Meta* Quest 3.
Китайский издатель Level Infinite показал трейлер игры из возрожденной серии шутеров Delta Force. Условно-бесплатная Hawk Ops хвастает реалистичными моделями оружия и обещает тактические сражения против организованных групп ботов и реальных игроков.
Главной фишкой именно этой презентации стала одиночная кампания, основанная на боевике «Падение „Черного Ястреба“» Ридли Скотта.
Шутер появится на ПК, консолях и мобильных устройствах в «ближайшее время».
Одна из самых известных хоррор-студий Blumhouse теперь занимается и видеоиграми для ПК, консолей и гаджетов. На шоу она анонсировала линейку проектов от независимых разработчиков: Fear the Spotlight, Crisol: Theater of Idols, Grave Seasons, Sleep Awake, The Simulation и Project C. Над последней трудятся геймдизайнер Silent Hill Сэм Барлоу и режиссер Брэндон Кроненберг («В чужой шкуре», «Бесконечный бассейн»).
Студия Warhorse выпустила геймплейный трейлер Kingdom Come: Deliverance II. Чешская экшн-RPG продолжит историю ведомого местью Индржиха и покажет схватки гражданской войны в Богемии XV века, а также получит жестокую и реалистичную боевую систему.
Дату релиза до сих пор не называют, но он должен случиться до конца года.
Студия создателя Silent Hill Кэйитиро Тоямы показала трейлер хоррор-экшна Slitterhead. Ее главным героем станет некий дух, который сможет подчинять себе жителей Токио и давать им удивительные способности для борьбы с нечистью на городских улицах.
Проект появится на ПК, Xbox, PS4 и PS5 8 ноября.
Один из самых ярких анонсов презентации — roguelite-шутер Killer Bean, который своей слоу-мо-механикой напоминает игры о Максе Пейне и выводит ее на новый уровень. Антропоморфное кофейное зерно не только стреляет из пистолетов по-македонски, но и использует широкий арсенал оружия, ловит на лету гранаты и отбивает выпущенные пули.
Проект выйдет в ранний доступ Steam этим летом.
Самой нервной игрой Summer Game Fest можно назвать симулятор альпиниста Cairn. Главная героиня отправляется в долгое путешествие на неприступную вершину, однако запас ее сил и других ресурсов сильно ограничен, вес за спиной велик, как и сила бьющего в лицо ветра.
Релиз ожидается в 2025 году только на ПК.
Автор инди-хита The Stanley Parable Дэви Риден представил новую игру Wanderstop. На первый взгляд проект выглядит как симулятор выращивания чайных деревьев и менеджмента чайной, однако главную героиню преследуют воспоминания о прошлых сражениях.
Выйти игра должна когда‑то в этом году.
Warner Bros. выпустила трейлер амбициозной survival-MMO по «Дюне». В кинематографическом ролике нам показывают повзрослевшего Пола Атрейдиса и других знакомых персонажей, пейзажи Арракиса и огромные армии, однако завязка сюжета в том, что герой никогда не был рожден, а событий книги никогда не происходило.
Игрокам предстоит самостоятельно исследовать пустынную планету, искать ресурсы, строить собственные базы и собирать гильдии, а также сражаться в PvP-схватках.
Даты релиза пока нет, больше подробностей обещают рассказать в августе на выставке Gamescom.
Студия Remedy показала трейлер сюжетного дополнения для хоррора Alan Wake 2. Night Springs поместит трех главных героев, в том числе Джесси из Control, в переработанные, но знакомые локации. Релиз DLC случится уже сегодня.
Capcom показала еще один трейлер Monster Hunter Wilds. В нем игроки бегут от агрессивных песчаных ящериц и сражаются с другими причудливыми и грозными животными.
Игра должна появиться на ПК, Xbox и PS5 в 2025 году.
Китайская студия S-Game продемонстрировала геймплейный трейлер стимпанк-соулслайка Phantom Blade Zero. Его главный герой в стиле кунг-фу расправляется с многочисленными врагами и бьется с внушительными боссами, в том числе с убийцей с клинками на ногах.
Дату релиза пока не называли, но разработчики анонсировали мировой тур с показом демоверсии, так что больше подробностей расскажут в скором времени.