«Цивилизация-7», «Дюна», квиддич и крутые бобы: что показали на Summer Game Fest

Одна из самых известных хоррор-студий Blumhouse теперь занимается и видеоиграми для ПК, консолей и гаджетов. На шоу она анонсировала линейку проектов от независимых разработчиков: Fear the Spotlight, Crisol: Theater of Idols, Grave Seasons, Sleep Awake, The Simulation и Project C. Над последней трудятся геймдизайнер Silent Hill Сэм Барлоу и режиссер Брэндон Кроненберг («В чужой шкуре», «Бесконечный бассейн»).