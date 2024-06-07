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Во Флориде мужчина нашел под водой сохранившийся бивень мастодонта

Сегодня в 22:11
Фото: @Venice Florida Shark Tooth Hunting Fans

Во Флориде дайвер Алекс Лундберг, занимающийся поиском окаменелостей, нашел целый бивень доисторического животного. Об этом сообщает AP.

Мужчина отправился на дайвинг, взяв с собой друга. Во время заплыва он увидел в песке нечто, похожее на кусок дерева. Пока Лундберг раскапывал на ходу, она становилась все больше.

Когда мужчина откопал ее, он понял, что это не дерево, а бивень доисторического животного. Лундберг вытащил окаменелость на берег и понял, что она принадлежит мастодонту, который обитал в Северной Америке примерно два миллиона лет назад.

По словам мужчины, бивень размером около 1,2 метра и весом 31 килограмм был найден на глубине около 7,6 метра недалеко от Вениса, штат Флорида. Сейчас находка стоит в стеклянной витрине в его гостиной.

Однако, согласно законодательству Флориды, окаменелости позвоночных, найденные на землях штата, включая прибрежные воды, принадлежат штату под управлением Музея естественной истории Флориды. Лундберг имеет разрешение на сбор таких окаменелостей и должен сообщить о находке бивня в музей.

«Музей рассмотрит находки и местонахождение, чтобы определить их значимость, и владелец разрешения может оставить окаменелости себе, если музей не потребует их в течение 60 дней после сообщения», — рассказала менеджер по коллекциям в Отделе палеонтологии позвоночных музея Рейчел Нардуччи.

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