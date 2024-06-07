Хью Джекман исполнит главную роль в фильме про антропоморфных овец-детективов

Хью Джекман исполнит главную роль в комедийном фильме «Three Bags Full: A Sheep Detective Story». Об этом сообщает Variety.
Сюжет ленты расскажет о пастухе Джордже Харди, который обожает овец и разводит их только ради шерсти. Каждый вечер он читает вслух загадку об убийстве, притворяясь, что овцы его понимают, но не подозревая, что они не только понимают, но и часами спорят о том, кто из них преступник.
Когда Джорджа неожиданно находят мертвым, антропоморфные разговаривающие овцы сразу понимают, что это было убийство, и пытаются его раскрыть.
Местный полицейский Тим Дерри никогда в жизни не раскрывал серьезных преступлений, поэтому овцы приходят к выводу, что им придется найти убийцу самим.
Кресло режиссера занял Кайл Балда («Гадкий я» и «Лоракс»), а сценарий к ленте написал Крейг Мазин («Чернобыль» и «Одни из нас»).
В комедии также снялись Эмма Томпсон («Верзила»), Николас Браун («Наследники»), Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Молли Гордон («Хорошие мальчики»), Хон Чау («Кит»), Тосин Коул и другие.