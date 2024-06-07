Хью Джекман исполнит главную роль в фильме про антропоморфных овец-детективов

Сюжет ленты расскажет о пастухе Джордже Харди, который обожает овец и разводит их только ради шерсти. Каждый вечер он читает вслух загадку об убийстве, притворяясь, что овцы его понимают, но не подозревая, что они не только понимают, но и часами спорят о том, кто из них преступник.