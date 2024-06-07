«Аэрофлот» хочет отказаться от закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ту-214

По его словам, это связано с переносом сроков поставки. «Учитывая, что сроки поставок сдвигаются правее, мы внимательно посмотрели на существующее соглашение с производителем и сейчас обсуждаем его трансформацию и полностью перевод всего парка в МС-21», — сказал он.