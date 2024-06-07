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«Аэрофлот» хочет отказаться от закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ту-214

Сегодня в 18:16
Фото: Ivan Lapyrin/Unsplash

«Аэрофлот» хочет отказаться от закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ту-214. Об этом рассказал глава авиакомпании Сергей Александровский.

По его словам, это связано с переносом сроков поставки. «Учитывая, что сроки поставок сдвигаются правее, мы внимательно посмотрели на существующее соглашение с производителем и сейчас обсуждаем его трансформацию и полностью перевод всего парка в МС-21», — сказал он.

Авиакомпания планирует получить МС-21 как в базовой (МС-21-300), так и в короткой (МС-21-200) версии, которая еще не разработана.

Изначально соглашение «Аэрофлота» с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) предполагало, что до 2030 года авиакомпания получит в лизинг 339 новых российских самолетов, включая МС-21, 89 самолетов Superjet 100 и 40 — Ту-214. Срок поставок МС-21, намеченных на конец 2025-го, остается неизменным.

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