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Ученые воссоздали лицо древнеегипетского царя Секененры Таа II

Сегодня в 17:43
Фото: Cicero Moraes and Michael Habicht/OrtogOnLineMag

Бразильский ученый и 3D-дизайнер Сисеро Мораис вместе с Михаэлем Хабихтом из австралийского Университета Флиндерса реконструировали лицо древнеегипетского царя Секененры Таа II. Результаты они представили в статье, опубликованной в журнале OrtogOnLineMag.

Для реконструкции исследователи использовали метод судебно-медицинской аппроксимации. Они создали 3D-модель черепа, на которую наложили структуры лица, сгенерированные на основе статистических данных. Затем они детализировали внешний облик, дополнив его волосами и характерным для Древнего Египта макияжем глаз. Моделирование происходило в бесплатной программе Blender 3D.

© Cicero Moraes and Michael Habicht/OrtogOnLineMag

Ученые представили несколько виртуальных реконструкций: черно-белую и без макияжа; цветную с темной кожей, карими глазами и макияжем; с увечьями от боевых топоров, от ударов которыми погиб царь.

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© Cicero Moraes and Michael Habicht/OrtogOnLineMag
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© Cicero Moraes and Michael Habicht/OrtogOnLineMag
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© Cicero Moraes and Michael Habicht/OrtogOnLineMag

Секененра Таа II правил приблизительно в 1569—1554 годах до нашей эры. Он жил во времена Второго переходного периода — времени раздробленности Древнего Египта, когда часть его территорий была под властью гиксоков. Вместе с другими правителями Секененра вел борьбу египтян против иноземных захватчиков.

Мумию царя нашли в 1881 году в комплексе заупокойных храмов Дейр-эль-Бахри рядом с древними Фивами. По мнению ученых, Секененра погиб примерно в 40 лет после того, как противники захватили его в бою и забили боевыми топорами.

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