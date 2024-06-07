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Создатель «Белого воротничка» работает над перезапуском шоу

Сегодня в 17:06
Фото: Fox Television Studios

Создатель сериала «Белый воротничок» Джефф Истин рассказал, что работает над перезапуском шоу. Его слова передает Variety.

«Мы собираемся перезагрузиться. Я пишу сценарий», — сказал он на презентации вместе со звездами Мэттом Бомером, Тимом ДиКеем и Тиффани Тиссен. Бомер подтвердил свое участие, сказав: «Я в деле!», а ДиКей и Тиссен подняли руки, намекнув, что они тоже.

«Это фантастический сценарий, и он отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть, если вы посмотрите сериал. А еще он познакомит с сериалом тех, кто его не смотрел. Оба острия меча отточены», — добавил ДиКей.

Истин не раскрыл никаких подробностей сюжета, но сказал, что намеренно сделал финал оригинального сериала открытым.

Ожидается, что перезагрузка «Белого воротничка» будет посвящена памяти покойного Уилли Гарсона, сыгравшего Моззи в оригинальном сериале. Гарсон умер в 2021 году.

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