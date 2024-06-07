Бывшего вице-президента «Казахфильма» осудили за продажу бутафорской крепости из фильма «Кочевник»

Бывшему вице-президенту киностудии «Казахфильм» Серику Жубандыкову дали пять лет лишения свободы условно за незаконную продажу бутафорской крепости из фильма «Кочевник». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на агентство по противодействию коррупции Казахстана.
«Он осужден за хищение бутафорской крепости „город Туркестан“, построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта „Кочевник“ на берегу [реки] Или в Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству», — говорится в сообщении суда. Крепость и участок, на котором она расположена, вернули государству.
В 2017 году по такой же статье завели дело на бывшего руководителя «Казахфильм». При этом имя экс-главы студии следствие не раскрыло, однако известно, что с 2015 по 2019 год компанией руководил режиссер и поэт Бахыт Каирбеков.
В ноябре прошлого года агентство по противодействию коррупции сообщило, что крепость «Туркестан» была продана по заниженной цене организации, связанной с экс-руководством Министерства культуры и спорта.
Казахско-французский фильм «Кочевник» о юности Абылай-хана вышел на экраны в 2005 году. Одним из постановщиков картины выступил российский режиссер Сергей Бодров-старший. С бюджетом 40 млн долларов лента стала самым дорогим кинопроектом в истории Казахстана.