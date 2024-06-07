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«Кредиторы нашли мою маму»: Джон Хэмм рассказал, что в начале карьеры год не мог оплатить аренду

Сегодня в 16:19
Фото: Miramax

Звезда «Безумцев» Джон Хэмм рассказал, что в начале своей карьеры почти год не мог оплатить аренду квартиры.

«В какой‑то момент я задолжал своему арендодателю здесь, в Лос-Анджелесе, деньги за семь-восемь месяцев проживания, но я каким‑то образом уговорил ее принять это. Говорил: „Да-да, в конце концов я всё отдам“», — поделился актер.

По его словам, большую часть 90-х годов он избегал звонков от кредиторов. «Если это был номер 800, он сразу же попадал на голосовую почту», — сказал Хэмм. Он также добавил, что ситуация дошла до того, что кредиторы нашли его маму.

Карьера Хэмма началась в 1992 году, он отправился в Голливуд, чтобы навестить своего давнего друга Пола Радда. Окончательно он переехал в Лос-Анджелес в 1995 году, имея в кармане только 150 долларов.

Актер то и дело ходил на прослушивания, но получал только мелкие предложения. В 2000 году Хэмм получил роль пожарного в сериале Берта Ридли «Провиденс». Дебютом Хэмма в кино стала роль в фильме «Космические ковбои» с Клинтом Иствудом.

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