Режиссером новых «Годзиллы и Конга» станет Грант Спьютор

Режиссерское кресло следующего фильма франшизы «Годзиллы и Конга» займет молодой постановщик Грант Спьютор, передает The Hollywood Reporter.
Автор уже зарекомендовал себя в индустрии рекламы, а в 2019 году выпустил свою дебютную картину «Дитя робота» с Хилари Суонк. Ленту показали на фестивале Sundance, а затем он появился на Netflix.
Новая картина «вселенной монстров» станет продолжением саги о Годзилле, Конге и других титанах. Сценарий для фильма написал Дейв Каллахан, известный по картинам «Человек-паук: Паутина вселенных», «Шанг-Чи и легенда десяти колец» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Ранее проект покинул Адам Уингард, работавший над предыдущими частями франшизы. У постановщика возник конфликт в расписании. В итоге он занялся созданием экшн-хоррора «Onslaught» студии A24.