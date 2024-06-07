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Режиссером новых «Годзиллы и Конга» станет Грант Спьютор

Сегодня в 16:13
Фото: @grantsputore

Режиссерское кресло следующего фильма франшизы «Годзиллы и Конга» займет молодой постановщик Грант Спьютор, передает The Hollywood Reporter.

Автор уже зарекомендовал себя в индустрии рекламы, а в 2019 году выпустил свою дебютную картину «Дитя робота» с Хилари Суонк. Ленту показали на фестивале Sundance, а затем он появился на Netflix.

Новая картина «вселенной монстров» станет продолжением саги о Годзилле, Конге и других титанах. Сценарий для фильма написал Дейв Каллахан, известный по картинам «Человек-паук: Паутина вселенных», «Шанг-Чи и легенда десяти колец» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

Ранее проект покинул Адам Уингард, работавший над предыдущими частями франшизы. У постановщика возник конфликт в расписании. В итоге он занялся созданием экшн-хоррора «Onslaught» студии A24.

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