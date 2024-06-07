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В Коми суд оштрафовал мужчину на 350 тыс. рублей за призыв посадить чиновников на кол

Сегодня в 15:40
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Коми Артема Мальцева на 350 тыс. рублей за призыв к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом рассказала руководительница объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, с 9 апреля 2020 года по 14 января 2022-го мужчина публиковал во «ВКонтакте» комментарии, в которых он неодобрительно высказывался о деятельности чиновников.

В 2020-м под одним из постов он написал комментарий, начинающийся словами «на кол». Суд счел это призывом к посягательству на жизнь зампреда правительства Татьяны Голиковой.

Через некоторое время Мальцев написал аналогичный комментарий, высказавшись о депутате Госдумы Валентине Терешковой, а затем — о зампредседателе ГД Ирине Яровой. Летом 2021 года и зимой 2022-го мужчина также негативно оценил деятельность главы республики Коми.

«Подсудимый вину признал и, воспользовавшись правом, предоставленным ему статьей 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний в суде отказался», — говорится в сообщении руководительницы пресс-службы.

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